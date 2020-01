Tausende Thailänder bei "Lauf gegen Diktatur"

Aus Protest gegen die mit dem Militär verbündete Regierung haben sich in Thailand am Sonntag tausende Menschen einem "Lauf gegen Diktatur" angeschlossen. In der Hauptstadt Bangkok versammelten sich in der Früh zahlreiche Läufer in einem Park. Sie riefen Parolen gegen Regierungschef Prayut Chan-O-Cha und forderten Demokratie.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Eine Läuferin verkleidete sich als Panzer