Teheran-Gipfel zu Idlib ohne wesentliche Resultate

Bei dem Teheraner Gipfel zur Rebellenhochburg Idlib in Syrien hat es keine Annäherung gegeben. Während der Iran und Russland bei dem Treffen am Freitag die Notwendigkeit betonten, den "Terrorismus" in Idlib zu beseitigen, warnte die Türkei vor einem "Blutbad". Einig waren sich die Präsidenten der drei Länder nur hinsichtlich der Notwendigkeit, Terroristen und Rebellen zu trennen.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Die Präsidenten Russlands, des Irans und der Türkei beraten in Teheran