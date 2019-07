Teheran warnt London bei Tankerstreit vor Eskalation

Der Iran hat die britische Regierung vor einer Eskalation der Krise um den beschlagnahmten Öltanker gewarnt. Es gebe politische Kreise in London, die Spannungen jenseits des Tankerstreits wollten, twitterte Botschafter Hamid Baeidinejad am Sonntag. Dies sei besonders in der derzeitigen Lage gefährlich und unklug.

SN/apa (afp) Die Öltankerkrise im Iran bleibt weiterhin brisant