Teheraner Basar nach Werbevideo ohne Kopftuch gesperrt

Die Behörden im Iran haben einen bekannten Goldbasar gesperrt, weil dieser mit einem Video einer unverschleierten Frau Werbung machte. Der Verkaufsbereich für Gold und Juwelen des Luxuseinkaufszentrums "Almas Karim Chan" in der Hauptstadt Teheran sei daher geschlossen worden, berichtete die iranische Zeitung "Hamshahri" am Dienstag. In dem Werbeclip folgt die Kamera einer Frau ohne das verpflichtende Kopftuch durch die Einkaufshallen.

BILD: SN/APA/UGC/- Seit vergangenem Herbst kommt es immer wieder zu Protesten im Iran