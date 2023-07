Teil der Justizreform in Israel von Ausschuss gebilligt

Israels rechts-religiöse Regierung kommt mit ihren Plänen zur Schwächung der Justiz weiter voran: Der Justizausschuss im Parlament hat in der Nacht auf Donnerstag einen umstrittenen Gesetzentwurf gebilligt, über den die Abgeordneten dann in einigen Tagen bereits final abstimmen können. Das Gesetz ist Teil der umstrittenen Justizreform und könnte Medien zufolge schon am Montag oder Dienstag in Kraft treten.

BILD: SN/APA/AFP/JACK GUEZ Trotz Protesten: Justizreform in Israel kommt voran