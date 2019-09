Teilnehmer von Gay-Pride-Parade in Polen angegriffen

In der polnischen Stadt Lublin ist es am Rande der Gay-Pride-Parade zu Zusammenstößen zwischen Gegnern der Kundgebung für die Rechte Homosexueller und der Polizei gekommen. Die Gegendemonstranten riefen am Samstag schwulenfeindliche Parolen und bewarfen Paraden-Teilnehmer mit Flaschen und Eiern. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Es gab mehrere Festnahmen.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Rund 400 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil