Teilweise Impfpflicht in Griechenland wirkt

Sie haben protestiert, sie haben gestreikt, sie haben die Gerichte angerufen - alles umsonst. Gegen den Widerstand der Gewerkschaften und der Oppositionsparteien will die griechische Regierung den Impfzwang im Gesundheitswesen durchsetzen. Beschäftigte in den staatlichen und privaten Kliniken, in den Arztpraxen, öffentlichen Gesundheitszentren und Apotheken müssen von diesem Mittwoch an eine Impfung gegen Covid-19 nachweisen.

Viele haben sich offenbar schon nach der Ankündigung für die Impfung entschlossen: Von den rund 116.000 Beschäftigten im griechischen Gesundheitswesen waren bis zum ...