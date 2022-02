Telefonschaltung von Scholz mit Biden und Macron geplant

Vor dem Hintergrund der Eskalation im Ukraine-Konflikt wird der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagnachmittag an einer hochrangigen Telefonschaltung mit US-Präsident Joe Biden und weiteren westlichen Spitzenpolitikern teilnehmen. Wie aus Regierungskreisen in Berlin und Paris verlautete, sind unter anderen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Boris Johnson dabei.

SN/APA/AFP/Getty/ANNA MONEYMAKER Hintergrund des Gesprächs dürfte der Ukraine-Konflikt sein