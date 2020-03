Terror in Paris 2015: Anklage gegen 20 Verdächtige

Rund viereinhalb Jahre nach den schweren islamistischen Terroranschlägen von Paris mit 130 Todesopfern haben französische Ermittlungsrichter Anklage gegen 20 Verdächtige erhoben. Unter ihnen sei der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Montag in Paris mit.

SN/APA (AFP)/DOMINIQUE FAGET 130 Menschen starben bei den Anschlägen im November 2015