Terror in Utrecht? Schüsse fordern ein Todesopfer und Verletzte - Leute sollen in Häusern bleiben

Es ist Montagvormittag, plötzlich fallen in Utrecht Schüsse. Mehrere Menschen werden verletzt. Es soll auch ein Mensch getötet worden sein. Nach den Schüssen sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadt mit. Denn: Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, lag das Todesopfer zugedeckt zwischen zwei Straßenbahnwagen auf den Gleisen. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht. Zudem seien zumindest drei Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, wie das niederländische Fernsehen und die Zeitung "De Telegraaf" am Montag berichteten. Mehrere Menschen seien am Tatort bei der Straßenbahn medizinisch versorgt worden. Das teilte die Polizei über Twitter am Montag mit.

Die Ermittler prüften auch Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll.

In Utrecht wurde der Straßenbahnverkehr zunächst eingestellt, teilte der Öffi-Betreiber auf Twitter mit. liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze und hat etwa 350.000 Einwohner.

Terroristisches Motiv nicht ausgeschlossen

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei schloss ein terroristisches Motiv nicht aus. "Ein mögliches Terrormotiv ist Teil der Ermittlungen", gab die Utrechter Polizei auf Twitter bekannt. "Wir können terroristische Motive nicht ausschließen", twitterte Pieter-Jaap Aalbersberg von der Anti-Terror-Behörde NCTV.

Fest steht: Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief am Montagmittag die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus.

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe und die Zahl der Verletzten waren zunächst unklar.

Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt. Utrecht liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 10.45 Uhr. NDer niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich wegen des Vorfalls tief besorgt. Die Regierung wolle zu Krisengesprächen zusammenkommen, sagte er. Einem Rundfunkbericht zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt.

Die politischen Parteien unterbrachen nach Berichten niederländischer Medien ihren Wahlkampf für die am Mittwoch anstehenden Wahlen für die Provinzparlamente. Der Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen sprach von einem "abscheulichen und schwerwiegenden Vorfall".

Alle Moscheen in Utrecht schließen

In der niederländischen Stadt haben nach den Schüssen alle Moscheen vorsorglich geschlossen. "Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan", sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt. Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande.

Die deutsche Bundespolizei kontrolliert darüber hinaus an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve, die nahe der Grenze zu den Niederlanden liegt, am Montag. Alle verfügbaren Beamten seien im Einsatz, außerdem verstärkten Beamte der Landespolizei Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkt sei die Autobahn 3. Aber auch an anderen Autobahnen, an Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte. Sie schauten sich die sich nähernden Fahrzeuge an und würden gezielt Fahrzeuge herausziehen aus dem fließenden Verkehr bei Verdacht. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gebe es Kontrollen. Beamte gingen durch die Züge.

Auch die Uni macht zu

Nach den Schüssen hat die Universität der Stadt ihre Türen geschlossen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Universitätsgebäuden zu bleiben, wie die Universität am Montag mitteilte.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.