Terror und Ernährung als Themen: Macron in Westafrika

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron reist für Gespräche über die Nahrungssicherheit und den Kampf gegen den Terrorismus nach Westafrika. Am Dienstag will ihn Kameruns Präsident Paul Biya in Jaunde empfangen, anschließend geht es für Macron weiter nach Benin und Guinea-Bissau. Frankreich hofft, angesichts der drohenden Ernährungskrise in Folge des Ukraine-Kriegs im Rahmen des Besuchs französische Investitionen in die kamerunische Landwirtschaft auf den Weg zu bringen.

Frankreichs Präsident Macron reist nach Westafrika