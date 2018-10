Terrorermittlungen gegen Chemnitzer "Bürgerwehr"

Die deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt gegen eine selbsternannte Chemnitzer "Bürgerwehr" wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. In den deutschen Bundesländern Sachsen und Bayern wurden am Montag sechs Tatverdächtige festgenommen, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen