Terrormiliz IS reklamierte Anschlag in Afghanistan für sich

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Anschlag auf eine Gedenkveranstaltung in Afghanistan mit mindestens 31 Toten für sich reklamiert. Die Terrorgruppe veröffentlichte am Freitag ein Foto der beiden Attentäter vor einer Flagge des IS in den sozialen Netzwerken.

SN/APA (AFP)/STR Taliban wiesen Verantwortung zurück