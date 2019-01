Terrormiliz verdrängt Türkei

Die Armee von Recep Tayyip Erdoğan überlässt in Syrien den Dschihadisten das Feld. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was er in den vergangenen Wochen versprochen hat.

SN/ap/edlib news network enn Kämpfer der Nusra-Front übernahmen die Macht in Idlib. Die Nusra-Front gilt als verlängerter Arm der Al Kaida.