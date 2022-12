Teufelskreis für afghanische Patientinnen

Es gibt zu wenige Spitäler und Expertinnen, die Frauen behandeln dürfen. Zugleich werden Frauen nicht mehr ausgebildet.

In den zwanzig Jahren zwischen 2001 und 2021, in denen die Taliban nicht in Afghanistan herrschten, machte die Gesundheitsversorgung und -vorsorge im Land große Sprünge. Vor allem für Frauen. Die Sterberate bei der Geburt ist um beinahe die Hälfte gesunken in den Jahren 2000 bis 2017 und während unter der ersten Talibanherrschaft nur bei 12,4 Prozent aller Geburten Gesundheitsexperten anwesend waren, lag die Rate 2018 bei 58,8 Prozent, wie die medizinische Fachzeitschrift "The Lancet" im Dezember 2021 berichtete. Auch die ...