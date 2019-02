Thaci bringt "kleine Grenzkorrektur" mit Serbien ins Spiel

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat in den Bemühungen um die Lösung der Kosovo-Frage nun erneut einen Gebietsaustausch mit Serbien ins Spiel gebracht. Sollte eine "kleine Grenzkorrektur" der Preis für ein umfassendes Normalisierungsabkommen mit Serbien sein, so wäre dies annehmbar, wurde Thaci am Mittwoch von der Presseagentur Beta zitiert.

SN/APA (AFP/Archiv)/JACQUES DEMARTH Thaci brachte erneut Gebietsaustausch mit Serbien ins Spiel