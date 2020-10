Thailändische Aktivisten trotzen Demonstrationsverbot

Trotz des von der thailändischen Regierung verhängten Demonstrationsverbots haben sich Hunderte Demokratie-Aktivisten am Donnerstag auf der Ratchaprasong-Kreuzung in Bangkok versammelt, in einer der wichtigsten Einkaufsmeilen der Hauptstadt. Sie erhoben ihre Hände zum Drei-Finger-Gruß, der zum Symbol der Protestbewegung geworden ist. Ihnen gegenüber stand ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften, berichteten Medien.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung