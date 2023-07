Thailändischer Wahlsieger Pita als Abgeordneter suspendiert

Der thailändische Wahlsieger Pita Limjaroenrat ist vom Verfassungsgericht in Bangkok vorläufig als Abgeordneter suspendiert worden. Das Gericht gab am Mittwoch einem entsprechenden Antrag der Wahlkommission statt, so eine Mitteilung. Die Entscheidung wurde bekannt, während das Parlament über die bevorstehende zweite Abstimmung über Pita als künftigen Premier debattierte. Pitas Partei erklärte, die Aussetzung des Parlamentsmandats berühre seine Kandidatur für das Votum nicht.

BILD: SN/APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA Pita will thailändischer Premier werden