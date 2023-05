Thailands Parteien werben am letzten Tag vor Wahl um Stimmen

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Thailand am Sonntag haben die Parteien ein letztes Mal um Wähler geworben. Die Spitzenkandidatin der in Umfragen führenden Oppositionspartei Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, fuhr am Samstag durch die Straßen von Bangkok und winkte ihren Anhängern zu. Auch der Vorsitzende der oppositionellen Fortschrittspartei Move Forward, Pita Limjaroenrat, warb noch einmal um Stimmen.

BILD: SN/APA/AFP/MANAN VATSYAYANA 36-jährige Shinawatra ist Spitzenkandidatin der Opposition