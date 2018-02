Thailands "Rolex-General" löst Proteste aus

Der Unmut über die seit vier Jahren regierenden Militärs wächst, doch die denken nicht daran, Wahlen abzuhalten.

Es begann mit einem Foto auf Facebook: Eine Gruppe postete das Foto von einer Luxusuhr am Handgelenk von Thailand Vizepremier und Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan. Inzwischen sind Fotos von insgesamt 25 Luxusuhren am Handgelenk von Prawit aufgetaucht. Das Problem: Der Gesamtwert der Uhren beträgt fast 1,3 Millionen Dollar und der Verteidigungsminister gab auf seiner Vermögenserklärung keine einzige der Luxusuhren an. Seine lapidare Erklärung: Die Uhren gehörten Freunden, seien ausgeliehen und zurückgegeben worden.