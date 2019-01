Theresa May - eine zähe Kämpferin für den Brexit

Standhaft oder stur? Gegen alle Widerstände hat die britische Premierministerin darum gerungen, dass sie für das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen eine Mehrheit im Parlament bekommt.

Manche Beobachter wundern sich darüber, dass sich Theresa May überhaupt so lang im Amt hat halten können - inmitten einer gespaltenen Partei und eines zerrissenen Landes. Das könnte mit der Sachlichkeit zu tun haben, mit welcher die britische Premierministerin politisch auftritt. Das wirkt viel seriöser als etwa die Attitüde ihres Gegenspielers Boris Johnson, der nach dem Eindruck von Kritikern zum Schauspieler taugt. Aber dies keine Zeiten, in denen Schauspieler an der Spitze Großbritanniens stehen sollten.