Die Premierministerin rüttelt erstmals am Austrittstermin. Eine Ankündigung mit vielen Unbekannten.

Ob Theresa May tatsächlich eine Revolte abwenden konnte, wird sie erst am Mittwoch erfahren. Doch die britische Premierministerin startete Dienstag einen schon fast verzweifelten Versuch, die Rebellen in der eigenen Partei zu besänftigen, und versprach Zugeständnisse. Wieder einmal. Nur dieses ...