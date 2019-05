Die Premierministerin gibt auf, weil sie im Streit um den Brexit keinen Rückhalt mehr hat. Das Rennen um ihre Nachfolge läuft.

Am Ende erstickten Tränen ihre Stimme. Theresa May zitterte und präsentierte sich so gar nicht als jener "Roboter", als der sie gerne wegen ihres kühlen Auftretens und sturen Art verhöhnt worden war. "Ich bin ungeheuer dankbar, die Möglichkeit gehabt zu ...