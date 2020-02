Thüringens CDU will Ramelow-Rückkehr nicht blockieren

Nach dem angekündigten Rücktritt des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) will sich die CDU einer Rückkehr des früheren Regierungschefs Bodo Ramelow (Linke) nun wohl nicht mehr in den Weg stellen. CDU-Generalsekretär Raymond Walk sagte am Freitag, sollte Kemmerich die Vertrauensfrage im Parlament stellen und Ramelow erneut kandidieren, wäre es möglich, dass sich die CDU enthalte.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Bodo Schac Landesvorsitzender Mike Mohring lehnt rasche Neuwahlen ab