Thüringens Ministerpräsident Kemmerich tritt zurück

Drei Tage nach seiner Wahl im Landtag ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich als Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Thüringen zurückgetreten. Der Rücktritt erfolge "mit sofortiger Wirkung", erklärte Kemmerich am Samstag in Erfurt. Nahezu zeitgleich wurde ein Beschluss des Koalitionsausschusses in Berlin veröffentlicht, in dem dieser Schritt gefordert wird.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Kemmerich tritt zurück