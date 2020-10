Tichanowskaja stellt Lukaschenko Ultimatum für Rücktritt

Die weißrussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hat Präsident Alexander Lukaschenko ein Ultimatum für dessen Rücktritt gestellt. "Wenn unsere Forderungen nicht bis zum 25. Oktober erfüllt werden, wird das gesamte Land friedlich auf die Straße gehen", warnte Tichanowskaja in einer am Dienstag im Internet veröffentlichten Erklärung. Außerdem kündigte die ins Exil nach Litauen geflohene Politikerin für diesen Fall am 26. Oktober einen "landesweiten Streik" an.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Die Oppositionsführerin macht Ernst