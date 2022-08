Tichanowskaja verkündet eine belarussische Exilregierung

Vor zwei Jahren demonstrierten in Belarus so viele Menschen wie noch nie. Heute ist Diktator Lukaschenko gestärkt.

Die belarussische Opposition erfindet sich zwei Jahre nach dem blutig niedergeschlagenen Volksaufstand neu. Zum Abschluss eines zweitägigen Oppositionskongresses in Vilnius verkündete die informelle Oppositionsführerin die Schaffung einer vorübergehenden Exilregierung. "Bis Ende September bilden wir eine Exilregierung und veröffentlichen die Liste aller Minister", versprach Tichanowskaja am Dienstagabend in der litauischen Hauptstadt, wohin sie vor zwei Jahren ins Exil geflohen war.

Inzwischen arbeitet dort ein großer Stab für die mutmaßlich verhinderte Präsidentenwahlsiegerin. Viele Oppositionspolitiker hatten Tichanowskaja in den vergangenen Wochen ...