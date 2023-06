"Tickende Zeitbombe": Was wird von der Wagner-Revolte bleiben?

Privatarmeen sind in Russland keine Seltenheit. Keine war aber mächtiger als Wagner. Ihre Revolte hat Auswirkungen. Sie könnten letzten Endes gar über Sieg und Niederlage im Ukraine-Krieg entscheiden, sagt Militärstratege Walter Feichtinger.

Auch an Tag zwei nach dem Aufstand der Wagner-Söldner unter Führung von Jewgeni Prigoschin herrscht noch viel Unklarheit: Wie wird es mit der Wagner-Gruppe weitergehen? Und was bedeutet der Machtkampf für den Krieg in der Ukraine? Militärstratege Walter Feichtinger ist überzeugt: Der Aufstand wird noch lange nachwirken.

Was wollte Prigoschin mit seinem Marsch auf Moskau überhaupt erreichen? Walter Feichtinger: Das ist eine Frage, auf die wir bisher keine schlüssigen Antworten haben. Wir können nur interpretieren. Für Prigoschin gab ...