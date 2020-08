TikTok verklagt US-Regierung in Streit um drohendes Verbot

Im Streit um ein drohendes Verbot der Video-Plattform TikTok haben die Betreiber die Regierung von US-Präsident Donald Trump verklagt. Das Unternehmen reichte am Montag wie angekündigt Klage bei einem Bundesgericht in Kalifornien ein. Die vor dem Gericht in Los Angeles eingegangene Klage betrifft auch US-Handelsminister Wilbur Ross sowie dessen Ministerium, geht aus Gerichtsunterlagen hervor.

SN/APA (AFP)/CHRIS DELMAS Micosoft hat bereits Kauf-Verhandlungen aufgenommen