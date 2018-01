Tillerson: Moskau für Syrien-Chemieangriffe verantwortlich

US-Außenminister Rex Tillerson hat Russland eine Mitverantwortung für den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien vorgeworfen. Moskau habe die internationale Chemiewaffenkonvention "verraten", indem es die verbündete syrische Regierung geschützt habe, sagte Tillerson am Dienstag in Paris. Dort gründeten 24 Staaten eine Partnerschaft gegen die Straflosigkeit von Chemiewaffen-Einsätzen.

Tillerson sieht Chemiewaffenkonvention verraten