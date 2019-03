Timmermans für Brexit-Aufschub in zwei Etappen

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat eine Verschiebung des Brexit in zwei Etappen ins Gespräch gebracht. "Wenn die Briten eine Verlängerung brauchen, müssen wir auch wissen wozu", sagte Timmermans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag-Ausgaben).

"So lange das nicht klar ist, kann der Brexit nur um ein paar Wochen aufgeschoben werden - allein, um einen chaotischen Austritt am 29. März zu verhindern." In dieser Zeit müssten die Briten dann sagen, was sie wollen, fuhr er fort: "Neuwahlen organisieren? Ein neues Referendum abhalten? Erst danach können wir über eine Verlängerung um mehrere Monate reden."

Wie die Labour Party in Großbritannien warb der Sozialdemokrat dafür, dass das Land nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleibt. "Vielleicht ergibt sich dafür ja eine Mehrheit im britischen Parlament", sagte Timmermans.

Und er fügte hinzu: "Mich würde glücklich machen, wenn es keinen Brexit gäbe. Wie man das erreicht, müssen die Briten entscheiden. Alles ist jetzt möglich. Der Brexit wäre die größte Tragödie in der Geschichte der Europäischen Union."

Das britische Parlament hatte am Donnerstag für einen Aufschub des Brexit gestimmt, weil es zwar den bisher vorliegenden Austrittsvertrag ablehnt, aber auch keinen Abschied ohne Vertrag will. Über die Verschiebung soll der EU-Gipfel nächsten Donnerstag entscheiden.

Quelle: Apa/Dpa