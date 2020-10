Tod des Lehrers wühlt Frankreich auf

Die Schule soll Kindern in Frankreich die Werte der Republik vermitteln. Ausgerechnet dafür bezahlte ein Lehrer mit dem Leben.

Ein Blumenmeer liegt vor dem Collège, einer Mittelschule von der sechsten bis zur neunten Klasse, in Conflans-Sainte-Honorine. Menschen versammeln sich, Erwachsene, Jugendliche, viele haben verweinte Augen. Ein Schild steht am Boden mit der Aufschrift: "Ich bin Lehrer - Ich bin Samuel". Die Sätze sind angelehnt an das Motto "Ich bin Charlie", das nach dem blutigen Attentat auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" im Jänner 2015 um die Welt ging.

Was am Freitagnachmittag unweit der Schule in Conflans-Sainte-Honorine, einem Städtchen ...