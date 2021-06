Tod durch Pestizide: Wie viele Bienen lassen die EH-Agrarminister überleben?

Dass der Einsatz von Pestiziden Bienenvölker tötet, ist für die EU-Agrarminister akzeptabel. Es ging nur darum, wo die Grenze ist.

Das Prinzip ist klar. Pestizide können in der EU nur zugelassen werden, wenn sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben. Darauf wies die portugiesische Ratspräsidentschaft vor dem Treffen der Agrarminister am Montag in Luxemburg einleitend hin.

Für viele Bienenvölker ist der feine Unterschied zwischen "schädlich" (für den Menschen) und "nicht unannehmbar" (für den Rest des Planeten) entscheidend.

Denn es ging darum, wie viele von ihnen durch ...