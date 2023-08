Todesdrohungen gegen Guatemalas künftigen Präsidenten

Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte fordert von Guatemala besseren Schutz für den frisch gewählten Präsidenten Bernardo Arevalo und seine Vizepräsidentin Karin Herrera. Ihre Sicherheit sei ernsthaft bedroht, erklärte die Kommission am Donnerstag (Ortszeit). Dazu gehörten zwei geplante Anschläge auf Arevalo. Der Anti-Korruptionskämpfer hatte sich am Sonntag mit großem Vorsprung gegen die ehemalige First Lady Sandra Torres durchgesetzt.

BILD: SN/MOISES CASTILLO Bernardo Arevalo ist der künftige Präsident Guatemalas.