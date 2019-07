Todesschütze von Utrecht gestand vor Gericht

Knapp vier Monate nach dem Anschlag in einer Straßenbahn in Utrecht hat sich der mutmaßliche Täter Gökmen T. erstmals öffentlich zu der Tat bekannt. "Ich bin kein Verdächtiger, ich habe die Tat gestanden", sagte er am Montag dem Gericht in Utrecht. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass es deutliche Hinweise auf "terroristische Motive" für die Tat gebe.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Vier Menschen wurden bei dem Anschlag getötet