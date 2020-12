Tödliche Explosion am Flughafen nach Ankunft der neuen Regierung des Jemens

Erst fünf Tage ist es her, dass Jemens neue Regierung in Saudi-Arabien vereidigt wurde. Kurz nach der Ankunft der Regierung am Mittwochnachmittag kam es zu einer tödlichen Explosion am Flughafen.

SN/ap Durch die Explosion, die Augenzeugen zufolge von mehreren Schüssen begleitet wurde, gingen Fenster zu Bruch; mehrere Menschen wurden verletzt, wie in sozialen Netzwerken zu sehen war. Die Hintergründe und das genaue Ausmaß des Vorfalls blieben zunächst unklar.