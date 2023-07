Tokio: Wenn die Bushaltestelle zur Dusche wird - wie die Stadt gegen die schwüle Hitze vorgeht

In Japan schwitze man im Sommer vom Nichtstun, meint unser Autor. Und begab sich auf Spurensuche: Wie geht Tokio gegen die feuchte Hitze vor?

Feiner Sprühnebel umgibt viele Bushaltestellen in Tokio.

Eben stand ich noch drinnen - in Sicherheit. Aber jetzt, an der Türschwelle nach draußen, wird mir mulmig. Ein Blick in den Himmel: keine Wolke. Ein Blick auf den Gehsteig: Anzugträger haben ihre Sakkos ausgezogen und tragen kurzärmelige Hemden. Das ...