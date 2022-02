Tokios wachsendes Problem: Darf das Kühlwasser von Fukushima ins Meer?

140 Tonnen verunreinigtes Kühlwasser fallen täglich im havarierten AKW Fukushima an. Japan will das Wasser ins Meer leiten. Die Internationale Atomenergiebehörde soll den Plan nun absegnen.

Seit vor knapp elf Jahren das Atomkraftwerk Fukushima an der japanischen Nordostküste havarierte, müssen die betroffenen Reaktoren mit Kühlwasser versorgt werden. Doch was noch größere Schäden vermieden hat, sorgt mittlerweile für Platzmangel. Japans Regierung fragt sich seit Jahren: Wohin mit dem verbrauchten Wasser? Die kontroverse Antwort, die vergangenen April verkündet wurde: in den Ozean.

Was den japanischen Krisenmanagern als einzig praktikable Möglichkeit erschien, sorgte international für Aufregung. Nicht nur Umweltschutzorganisationen sehen den Schritt als verantwortungslos, weil auf diese ...