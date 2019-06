Tories begannen mit vierter Abstimmung über Parteichef

Die Abgeordneten der britischen Konservativen haben am Donnerstag in einer vierten Wahlrunde zum Amt des Parteichefs und Premierministers mit der Stimmabgabe begonnen. Das Feld der vier verbliebenen Bewerber soll am Donnerstag auf zwei reduziert werden, die sich anschließend in einer Stichwahl der Parteibasis stellen müssen. Der frühere Außenminister Boris Johnson gilt dafür bereits als gesetzt.

SN/APA (AFP/JEFF OVERS-BBC)/JEFF OV Boris Johnson ist Favorit für May-Nachfolge