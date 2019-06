Tories stimmen über Bewerber für May-Nachfolge ab

Die Abgeordneten der britischen Konservativen stimmen am Dienstag in einem zweiten Wahlgang über einen Nachfolger für die scheidende Premierministerin Theresa May ab. Nur wer dabei mindestens 33 Stimmen aus der Fraktion erhält, schafft es in die dritte Runde. Als haushoher Favorit unter den sechs verbliebenen Bewerbern gilt der ehemalige Außenminister Boris Johnson.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Boris Johnson gilt als haushoher Favorit