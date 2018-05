Tot für einen Tag

Die Ukraine feiert den vorgetäuschten Mord am russischen Journalisten Arkadi Babtschenko als großen Erfolg. Worin dieser bestehen soll, ist allerdings ein Rätsel.

Arkadi Babtschenko, so scheint es, ist mit sich im Reinen. Der "wiederauferstandene" russische Journalist, der am Dienstag und Mittwoch in Kiew Hauptfigur einer bizarren Geheimdienstinszenierung war, entschuldigte sich zwar am Donnerstag noch einmal bei allen Freunden, die an seinen vorgespielten Tod geglaubt hatten. All jene jedoch, die Bedenken äußerten, nannte der Kremlkritiker "Moralapostel".