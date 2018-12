Tote am Rande der Parlamentswahl in Bangladesch

Bei Gewalt am Rande der Parlamentswahl in Bangladesch sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde nach Polizeiangaben getötet, als Polizisten am Sonntag in der Stadt Bashkhali auf Oppositionsanhänger schossen. Ein Aktivist wurde in der Region Rangamati im Südosten des Landes erschlagen.

SN/APA (AFP)/INDRANIL MUKHERJEE Hunderttausende Polizisten sind im Einsatz