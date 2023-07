Tote bei Anschlag auf Polizeiposten im Iran

Bei einem Angriff auf eine Polizeiwache im Südosten des Iran sind laut staatlichen Angaben sechs Menschen getötet worden. Es handle sich um zwei Polizisten sowie "alle vier Terroristen", meldete das Staatsfernsehen. Unter den Angreifern, die das Revier am Samstag stürmten, waren demnach auch Selbstmordattentäter. Der Vorfall ereignete sich in Sahedan, der Hauptstadt der entlegenen Provinz Sistan und Belutschistan.

Eine in der Region aktive militante Gruppe namens Dschaisch al-Adl (Armee der Gerechtigkeit) bekannte sich in sozialen Medien zu dem Anschlag. Er sei eine Vergeltung für den Tod von Demonstranten am 30. September 2022. Die angegriffene Polizeiwache habe eine führende Rolle bei dem "Blutigen Freitag in Sahedan" gespielt.

Sistan und Belutschistan ist eine der ärmsten Provinzen Irans. In den vergangenen Jahren wurden dort immer wieder Sicherheitskräfte getötet. Die Region war zuletzt aber auch Schauplatz einiger der gewaltsamsten Demonstrationen im Zuge der landesweiten Protestwelle nach dem Tod einer jungen Kurdin, die im vergangenen Jahr von der sogenannten Moralpolizei in Gewahrsam genommen worden war.

Während in vielen Landesteilen die Demonstrationen nachgelassen haben, wird in Sahedan immer noch jede Woche protestiert. Auch Drogenkriminalität ist in Sistan und Belutschistan ein Thema. Die Provinz grenzt an Pakistan und Afghanistan und bildet eine wichtige Transitroute für den Drogenschmuggel.