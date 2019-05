Tote bei Anschlag in Moschee in Südwestpakistan

Bei einem Anschlag in einer Moschee sind in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan am Freitag mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 20 weitere Personen seien verletzt worden, sagten Vertreter der Polizei und eines Krankenhauses. Die Explosion ereignete sich laut Polizei rund eine halbe Stunde vor Beginn des Freitagsgebetes in einer Moschee in der Provinzhauptstadt Quetta.

SN/APA (AFP)/BANARAS KHAN Explosion rund halbe Stunde vor Beginn des Freitagsgebetes