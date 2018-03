Tote bei Anschlag mit Tankwagen in Ostafghanistan

Bei der Explosion einer an einem Tankwagen befestigten Bombe sind in der ostafghanischen Provinz Nangarhar mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Opfer seien Zivilisten, sagte der Sprecher der Provinz, Attaullah Chogiani, am Dienstag. Drei Menschen seien verletzt worden, einer schwer.

Ein Mitglied des Provinzrates sagte, die Täter hätten die magnetische Bombe vor der Zoll- und Steuerbehörde der Provinz im Behsud-Bezirk gezündet. In der Feuersbrunst, die der Explosion folgte, seien rund 40 Geschäfte ausgebrannt.

Wer hinter dem Anschlag steckte, blieb zunächst unklar. In Nangarhar hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ihre einzige größere territoriale Basis in Afghanistan. Der IS hat in Nangarhar und in der Hauptstadt Kabul in den vergangenen Monaten viele Anschläge auf Regierungseinrichtungen, aber auch andere Ziele verübt.

Bei einem ähnlichen Anschlag mithilfe einer magnetischen Bombe und eines Tankwagens waren in der Provinz Parwan nahe Kabul im November mindestens acht Menschen getötet worden.

(Apa/Dpa)