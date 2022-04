Tote bei Explosion in afghanischer Stadt Mazar-i-Sharif

In der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif sind nach Medienberichten mehrere Menschen bei einer Explosion getötet worden. Wie der afghanische Sender Tolonews berichtete, wurden in der Stadt am Donnerstag mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen und Dutzende weitere verletzt. Die Explosion ereignete sich demnach in einer Moschee. Ein Talibanvertreter bestätigte die Explosion und Opfer im Stadtzentrum. Genauere Angaben auch zum Ursprung gab es zunächst nicht.

Bereits am Dienstag hatte es in der Hauptstadt Kabul einen verheerenden Anschlag auf eine Schule gegeben, bei dem zahlreiche Menschen getötet wurden. In örtlichen Berichten war die Rede von bis zu 25 Toten, genaue Informationen gaben die Behörden nicht bekannt. In Afghanistan gab es jüngst wiederholt Anschläge. Einen Großteil der Angriffe beanspruchte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich. Die sunnitischen Extremisten betrachten Schiiten als Abtrünnige vom wahren Glauben, obwohl auch sie Muslime sind. Die militant-islamistischen Taliban sind nach ihrer Machtübernahme im August 2021 nach 20 Jahren wieder an der Macht.