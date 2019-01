Bei einem Selbstmordanschlag auf Kräfte der US-geführten Koalition gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sind im syrischen Manbij laut Aktivisten ein US-Militärangehöriger und sieben Zivilisten getötet worden. Der Angriff habe sich gegen ein Restaurant gerichtet, erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch.

Die IS-Miliz bekannte sich über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq zu dem Anschlag. Anzeige Quelle: Apa/Ag.