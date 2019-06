Tote bei Kämpfen in der Ostukraine

In der Ostukraine sind mindestens zwei Soldaten bei Kämpfen mit prorussischen Separatisten getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilte das Militär in Kiew am Mittwoch mit. Die Separatisten hätten im Donezker Gebiet eine Panzerabwehrrakete auf einen Lastwagen mit Versorgungsmaterial gefeuert, hieß es. Dabei seien die Soldaten getroffen worden.

SN/APA (AFP)/ANATOLII STEPANOV Seit Jahresbeginn starben auf Regierungsseite mehr als 30 Soldaten