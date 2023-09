Tote bei neuen Kämpfen in palästinensischem Lager im Libanon

Bei neuen Kämpfen in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie der Palästinensische Rote Halbmond im Libanon mitteilte, wurden 16 weitere Menschen verletzt, als im Lager Ain al-Hilweh am Stadtrand von Sidon im Süden des Landes eine Waffenruhe gebrochen wurde und die Kämpfe wieder aufflammten.

BILD: SN/APA/AFP/MAHMOUD ZAYYAT Kämpfe am Stadtrand von Sidon