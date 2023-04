Tote bei neuen russischen Angriffen - Ukrainer feiern Ostern

Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Stadt Saporischschja laut Behörden mindestens zwei Menschen gestorben. Ein Mann und ein elf Jahre altes Mädchen seien bei einem Raketeneinschlag in einem Privathaus getötet worden, teilten die Behörden in der südukrainischen Stadt am Sonntag mit. Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, veröffentlichte in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram ein Foto des zertrümmerten Hauses.

BILD: SN/AFP/UKRAINIAN PRESIDENTIAL CHIEF Chef des Präsidentenbüros in Kiew veröffentlichte Bild der Zerstörung